Порядка 11 тысяч иностранцев выдворены из России с начала 2018 года

Москва, 5 мая. Порядка 11 тысяч иностранцев были выдворены из России с начала 2018 года, сообщает в субботу пресс-служба МВД.

«В первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тысячи иностранных граждан», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В МВД добавили, что за это же время в страну въехали 1,4 миллиона трудовых мигрантов, что на 6,2% ниже аналогичного показателя за прошлый год. При этом патенты для работы на территории РФ приобрели в этом году 344,8 тысячи мигрантов, говорится на сайте ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году миграционный прирост в России снизился на 20%.