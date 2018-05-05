Экологический сбор на одноразовую посуду планируют ввести в 2019 году в России

Москва, 5 мая. Правительство России планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом рассказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, люди покупают одноразовые мангалы, посуду, едут на природу и оставляют их.

Как уточнил Иванов, нужно вводить экологический сбор с производителей на подобные изделия. Как добавил Иванов, в 2019 году такой налог будет введен.

Напомним, в субботу Иванов посетил Ленинградскую область. Он прибыл на берег Ладожского озера для участия в ежегодной экологической акции «Чистый берег», проходящей под эгидой МЧС РФ. В ходе акции берег очищают от мусора.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал, почему для полного перехода на раздельный сбор мусора потребуются минимум 10 лет.