Меню
Россия
Экологический сбор на одноразовую посуду планируют ввести в 2019 году в России
Экономика
Глава Air France потерял работу из-за забастовок
Следующая новость
Загрузка...

    Экологический сбор на одноразовую посуду планируют ввести в 2019 году в России

    49

    Экологический сбор на одноразовую посуду планируют ввести в 2019 году в России

    Москва, 5 мая. Правительство России планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом рассказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, люди покупают одноразовые мангалы, посуду, едут на природу и оставляют их.

    Как уточнил Иванов, нужно вводить экологический сбор с производителей на подобные изделия. Как добавил Иванов, в 2019 году такой налог будет введен.

    Напомним, в субботу Иванов посетил Ленинградскую область. Он прибыл на берег Ладожского озера для участия в ежегодной экологической акции «Чистый берег», проходящей под эгидой МЧС РФ. В ходе акции берег очищают от мусора.

    Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал, почему для полного перехода на раздельный сбор мусора потребуются минимум 10 лет.

    Экологический сбор на одноразовую посуду планируют ввести в 2019 году в России

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.