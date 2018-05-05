Аваков заявил о задержании в Азербайджане подозреваемого в избиении депутата Рады

Киев, 5 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании в Азербайджане подозреваемого в избиении депутата Рады от «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема.

Украинский парламентарий Найем 30 апреля сообщил о нападении во время ДТП в Киеве. Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых, еще одному удалось скрыться. Он был объявлен в розыск.

«Четвертый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5–3 часа вылетел в Баку. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», — сказал Аваков.

Министр внутренний дел добавил, что процедура экстрадиции уже стартовала.