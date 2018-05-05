Ирак вновь накрывают тучи ИГ: как боевикам удалось так быстро вернуться из подполья на востоке страны

Официальный Багдад и представители Пентагона поспешили заявить о полном разгроме «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Ираке примерно в то же время, что и Дамаск вместе с представителями группировки ВС РФ в САР о ликвидации данной террористической организации в Сирии, — в конце прошлого года. Однако первые, как показывает актуальная ситуация в стране, явно поспешили. Подробнее об обстановке в Ираке читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным источников ФАН, серьезная угроза возвращения ИГИЛ1 нависла над провинцией Киркук. Так, террористические бандформирования восстановили контроль почти над всем районом города Хавиджа и сейчас захватывают участки ключевой трассы Багдад – Киркук. В регионе между тем дислоцируется порядка пяти тысяч американских военных, однако они почти ничего не предпринимают в целях противостояния возрождению ИГ1 в стране, всегда перемещаясь лишь в составе усиленных военных конвоев и только в светлое время суток.

Тяжелая ситуация складывается и в пригородах самого города Киркук. Иракская армия в настоящий момент теряет контроль над ситуацией в его окрестностях: целые кварталы уже фактически не подчиняются властям, а правительственные КПП на окраинах постоянно подвергаются нападениям боевиков. В результате диверсий и терактов в этом районе практически ежедневно гибнут люди, одних только полицейских за прошедший месяц погибло 54 человека.

Другим крупным очагом нестабильности является соседняя провинция Дияла. Иракским войскам и вооруженным силам США до сих пор не удалось ликвидировать действующие в регионе «спящие ячейки» ИГИЛ. На сегодняшний день их общая численность достигает уже порядка 1500 боевиков. Ими даже было создано несколько опорных баз в предместьях населенных пунктов Мандали и Ханакин. Тем временем чуть к северу — в провинции Сулеймания — члены ИГ наладили связи с действующими в Иране боевиками из террористической группировки «Джунуд Аль-Ислам». Теперь джихадисты совместно совершают рейды, в том числе на иранской территории.

Таким образом, из-за значительного ухудшения положения на востоке страны официальный Багдад вынужден сохранять там значительные силы. Между тем оставшейся части войск не хватает для полноценного обеспечения безопасности на западе Ирака, прежде всего — вблизи сирийских территорий. В результате под контролем правительства сейчас находится лишь около 20% сирийско-иракской границы.

«Исламскому государству» удается не просто сохранять остатки позиций в Ираке, но и восстанавливать контроль над частью территорий в различных районах страны. Причина такой живучести данной террористической организации в том, что американские силы вели лишь декоративную борьбу с ИГ и уничтожили только видимую верхушку айсберга. Такое мнение в комментарии для ФАН выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев.

«Ирак — это фактически родина ИГИЛ, и здесь террористы успели глубоко пустить корни. Первоначально основу группировки составила законсервированная и тайная организация, оставшаяся после Саддама Хусейна, но впоследствии американские спецслужбы переориентировали ее на такой откровенно радикально-исламистский проект. И важно понимать при этом, что «Исламское государство» в тот момент, когда было на пике силы, состояло из двух частей: из видимых структур — то самое квазиобразование — и системы сетевых тайных ячеек. Это определяет его живучесть. Теряя видимую часть, организация спокойно уходит в теневую структуру, после чего постепенно вновь частично выходит наружу, отыскивая слабые места в обороне. Нередко это происходит при помощи внешней поддержки», — заметил наш собеседник.

Американцы, действующие в Ираке, вели борьбу лишь с внешней оболочкой ИГ и то не слишком успешно, но самое главное, что они совсем не уделяли внимания противостоянию террористам на других уровнях, также подчеркнул эксперт. Именно в этом и кроется причина того, почему «Исламское государство» теперь вновь стремительно набирает силу в этой стране.

«В ИГИЛ и дальше вкладываются деньги, и поэтому уничтожить эту организацию только лишь военным путем нельзя. Здесь должна идти работа над реальным перекрытием финансовых потоков, перекрытием возможности подпитываться людскими ресурсами. Для этого нужно умело противостоять террористам также и в информационном, и в идеологическом поле», — заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.