СМИ назвали имя нового тренера Медведевой

Москва, 5 мая. СМИ назвали имя нового тренера российской фигуристки, серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой, им может стать канадец Брайан Орсер.

Для работы с Орсером Медведева может переехать в Канаду. Произойти это может уже в июне, после того, как завершится отдых спортсменки после сезона, а также подойдут к концу выступления в Японии, передает агентство «Весь спорт».

Кроме того, после переезда в Канаду Медведева, по некоторым данным, может сменить спортивное гражданство. Отец фигуристки армянин, поэтому не исключается, что Медведева будет выступать за сборную Армении, где конкуренция в фигурном катании значительно ниже, чем в России.

Напомним, накануне стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. С ней спортсменка работала с 2007 года. Ранее глава Центра спорта и образования «Самбо-70», где тренировалась Медведева, Ренат Лайшев сообщал, что сам центр фигуристка покидать не будет.