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Недовольные парижане массово вышли на улицы, чтобы «устроить праздник Макрону»
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    Недовольные парижане массово вышли на улицы, чтобы «устроить праздник Макрону»

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    Недовольные парижане массово вышли на улицы, чтобы «устроить праздник Макрону»

    Париж, 5 мая. Акция протеста с лозунгом «Устроим праздник Макрону» стартовала в субботу в Париже. Манифестанты протестуют против  социально-экономической политики Елисейского дворца.

    В 13.00 по московскому времени в центре города состоялся митинг. После недовольные парижане планируют пройти колонной к Бастилии. По французской столице тем временем курсируют автобусы с оппозиционными воззваниями. На одном из них написано «Стоп Макрон».

    По заверению местных властей, не менее 2 тыс. полицейских охраняют порядок на улице. Отметим, что подобные акции сегодня проходят и в других французских городах — Тулузе, Бордо, Страсбург и Рене.

    1 мая в Париже произошли массовые беспорядки во время акции протеста, когда 1,2 тыс. анархистов примкнули к демонстрантам, после чего принялись бить витрины и поджигать машины.            

    Напомним, что бывший банкир и министр экономики Эммануэль Макрон был избран президентом в прошлом году, обойдя на выборах своего главного соперника — лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

     

    Автор: Антон Соколов
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