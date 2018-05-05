Недовольные парижане массово вышли на улицы, чтобы «устроить праздник Макрону»

Париж, 5 мая. Акция протеста с лозунгом «Устроим праздник Макрону» стартовала в субботу в Париже. Манифестанты протестуют против социально-экономической политики Елисейского дворца.

В 13.00 по московскому времени в центре города состоялся митинг. После недовольные парижане планируют пройти колонной к Бастилии. По французской столице тем временем курсируют автобусы с оппозиционными воззваниями. На одном из них написано «Стоп Макрон».

По заверению местных властей, не менее 2 тыс. полицейских охраняют порядок на улице. Отметим, что подобные акции сегодня проходят и в других французских городах — Тулузе, Бордо, Страсбург и Рене.

1 мая в Париже произошли массовые беспорядки во время акции протеста, когда 1,2 тыс. анархистов примкнули к демонстрантам, после чего принялись бить витрины и поджигать машины.

Напомним, что бывший банкир и министр экономики Эммануэль Макрон был избран президентом в прошлом году, обойдя на выборах своего главного соперника — лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.