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Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге Дамаска
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    Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге Дамаска

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    Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге Дамаска

    Дамаск, 5 мая. Боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику на юге провинции Дамаск, в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    Процесс передачи тяжелого вооружения осуществлялся в рамках ранее достигнутого мирного соглашения, согласно которому боевики сдают технику и оружие, после чего вместе со своими семьями покидают города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, которые расположены в районе Мухайям-эль-Ярмук на юге провинции Дамаск.

    Боевики передали сирийским военным несколько пикапов, оснащенных зенитными орудиями, минометы, несколько гаубиц, а также самодельные пусковые установки для реактивных снарядов.

    Автор: Алексей Громов
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