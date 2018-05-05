Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге Дамаска

Дамаск, 5 мая. Боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику на юге провинции Дамаск, в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Процесс передачи тяжелого вооружения осуществлялся в рамках ранее достигнутого мирного соглашения, согласно которому боевики сдают технику и оружие, после чего вместе со своими семьями покидают города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, которые расположены в районе Мухайям-эль-Ярмук на юге провинции Дамаск.

Боевики передали сирийским военным несколько пикапов, оснащенных зенитными орудиями, минометы, несколько гаубиц, а также самодельные пусковые установки для реактивных снарядов.