Украинский военнослужащий погиб при наезде БМП на полигоне в Черниговской области

Киев, 5 мая. Украинский военнослужащий погиб на полигоне в Черкасской области в результате наезда БМП. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«4 мая на общевойсковом полигоне в поселке Гончаровское Черниговской области военнослужащий по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника. В результате наезда последний погиб на месте», — сообщил Лысенко.

По его словам, оба военнослужащих осуществляли ремонт боевых машин пехоты. После завершения ремонтных работ они приобрели в ближайшем поселке алкоголь, а затем распили его на месте происшествия. После этого виновник трагедии решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир, однако не заметил своего товарища, который лег отдохнуть вблизи второй машины, и совершил наезд.