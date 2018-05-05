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Украинский военнослужащий погиб при наезде БМП на полигоне в Черниговской области
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    Украинский военнослужащий погиб при наезде БМП на полигоне в Черниговской области

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    Украинский военнослужащий погиб при наезде БМП на полигоне в Черниговской области

    Киев, 5 мая. Украинский военнослужащий погиб на полигоне в Черкасской области в результате наезда БМП. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    «4 мая на общевойсковом полигоне в поселке Гончаровское Черниговской области военнослужащий по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника. В результате наезда последний погиб на месте», — сообщил Лысенко.

    По его словам, оба военнослужащих осуществляли ремонт боевых машин пехоты. После завершения ремонтных работ они приобрели в ближайшем поселке алкоголь, а затем распили его на месте происшествия. После этого виновник трагедии решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир, однако не заметил своего товарища, который лег отдохнуть вблизи второй машины, и совершил наезд.

    Автор: Алексей Громов
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