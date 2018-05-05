Сирия, 5 мая. САА удалось освободить часть района Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска. Бригада «Аль-Хамза» покинула город Аль-Баб в Алеппо по решению лидеров ССА**. Ремонт трассы Дамаск — Хомс практически завершен, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают проводить боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершают ремонт трассы Дамаск — Хомс; подверглись обстрелам боевиков на юге Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): изгнала исламистов бригады «Аль-Хамза» из города Аль-Баб на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: потеряло южную часть района Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА вблизи города Аль-Латамина на севере Хамы; напала на союзников САА в провинции Эль-Кунейтра.

Курды: обстреливают позиции ИГ1 в районе населенного пункта Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что вскоре будет возобновлено движение по ключевой магистрали Дамаск — Хомс, проходящей через территорию недавно освобожденного оазиса Восточная Гута. Правительственные силы практически завершили ремонт шоссе. Сообщается, что к концу месяца трасса будет открыта.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о продолжающихся столкновениях между правительственными подразделениями и отрядами «Исламского государства» на юге от Дамаска. Напомним, противники ведут ожесточенные бои в районе Хаджар Аль-Асвад. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (SyriaDM), военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось зачистить от ИГИЛовцев южную часть квартала. Ранее также сообщалось, что анклав террористов был разбит на две части.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что накануне исламисты бригады «Аль-Хамза», состоящей в числе Сирийской свободной армии (ССА), открыли огонь по зданию больницы «Аль-Хикма» в городе Аль-Баб. О возможных жертвах среди гражданских лиц не сообщается. Мирные жители вышли на демонстрации, требуя арестовать виновников случившегося, передает на своей странице в Twitter военный источник (Nawaroliver). Лидеры «свободной армии» отреагировали на массовые волнения. По информации Twitter-канала (jisrtv), члены «Аль-Хамза», замешанные в атаке на госпиталь, были изгнаны из рядов формирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре продолжается военная операция проамериканских курдских отрядов, направленная на уничтожение подпольно действующих групп «Исламского государства». Местный информационный портал DeirEzzor 24 сообщает о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) ведут огонь по позициям террористов ИГИЛ1 в районе населенного пункта Хаджин, расположенного в юго-восточной части региона. Напомним, поддержку силам «демократической армии» оказывают ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Несмотря на совместные усилия курдов и авиации западного альянса, никаких сообщений о потерях со стороны ИГИЛовцев пока не поступало.

Провинция Даръа

В провинции Даръа возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами антиправительственных группировок. Как передает интернет-портал Emaan News Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, боевики незаконных вооруженных формирований ударили по расположениям правительственных сил в южных районах административного центра провинции. Напомним, джихадисты, дислоцирующиеся к югу от Даръа, нередко обстреливают позиции войск САР, несмотря на то, что в регионе действует режим прекращения огня.

Провинция Идлиб

Оппозиционный новостной портал Masar Press Net передает, что российские ВКС продолжают проводить боевые вылеты в Идлибе. Авиаудары военных самолетов ВКС РФ пришлись по укрепрайонам боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Аринба, расположенного на юге региона. В то же время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела огонь по оборонительным сооружениям исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1*** в районе деревень Таль Асль и Аль-Накир. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжаются взаимные обстрелы между армией Башара Асада и радикалами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Как передает агентство новостей Emaan News Center, под огнем правительственных подразделений оказались военные объекты «Джебхат Ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина. Сведения о потерях со стороны джихадистов в настоящий момент уточняются.

Провинция Эль-Кунейтра

Внезапное нападение боевиков произошло в Эль-Кунейтре. Согласно информации новостного агентства Emaan News Center, исламисты атаковали военные объекты ливанского военизированного формирования «Хезболла» в районе населенных пунктов Сайда и Аль-Майлаки. По предварительным данным, союзники Сирийской арабской армии (САА) не понесли потерь в живой силе. Предполагается, что боевики, базирующиеся в данном районе, спонсируются со стороны Израиля. Ранее проасадовские отряды не раз обнаруживали на поле боя оружие израильского производства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)