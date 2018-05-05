Двое военнослужащих ДНР были ранены во время обстрела ВСУ

Донецк, 5 мая. Два человека ранены в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он уточнил, что были ранены двое военных ДНР. Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня. Они выпустили по территории республики 629 снарядов. Украинские военные применили гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

В результате обстрела в Горловке был поврежден дом.

Напомним, с 30 марта на территории Донбасса действует новый режим прекращения огня, названный «пасхальным перемирием».