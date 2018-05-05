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Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей «Каракурт»
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    Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей «Каракурт»

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    Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей «Каракурт»

    Москва, 5 мая. Министерство обороны России намерено заключить контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») для Тихоокеанского флота в 2019 году. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

    Он уточнил, что четыре из них будут построены на Амурском судостроительном заводе и два — на «Восточной верфи». Борисов добавил, что корабли строят примерно за 30 месяцев.

    Он подчеркнул, что это «хороший темп» и флот ждет корабли. Он отметил, что «Каракурт» считается лучшим на сегодняшний день по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям среди своего класса.

    Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей «Каракурт»

    Автор: Анна Иванова
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