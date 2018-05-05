Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей «Каракурт»

Москва, 5 мая. Министерство обороны России намерено заключить контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») для Тихоокеанского флота в 2019 году. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Он уточнил, что четыре из них будут построены на Амурском судостроительном заводе и два — на «Восточной верфи». Борисов добавил, что корабли строят примерно за 30 месяцев.

Он подчеркнул, что это «хороший темп» и флот ждет корабли. Он отметил, что «Каракурт» считается лучшим на сегодняшний день по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям среди своего класса.