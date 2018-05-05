Карл Маркс и крах капитализма: все только начинается

Двухсотлетие Карла Маркса, автора «Капитала» и «Манифеста Коммунистической партии», как и ожидалось, проходит буднично и неприметно, особенно в России. Даже споры о том, насколько не всесильно и не верно его учение, стихли.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в газете «Правда» и на партийном сайте статью «Мыслитель, изменивший мир». Запланировано организованное возложение цветов к памятнику на Театральной площади российской столицы. Какие-то свои акции в честь «отца-основателя» Первого Интернационала проведут — или уже провели, чтобы не «занимать» выходной субботний день, — другие левые партии и общественные организации. Кажется, все.

С Марксом все понятно, хотя сам Маркс по-прежнему непонятен, отложен в сторону, операция по «пересадке» его головы на плечи современности отменена. Но обнаруженный Карлом Марксом в политэкономическом подземелье «старый крот» истории, несмотря ни на что, продолжает свою неустанную подрывную деятельность, иногда выскакивая на поверхность в виде то ли «черного лебедя», то ли «жареного петуха», безжалостно клюя темя всех, кто припал к «невидимой руке рынка».

Тогда продажи трудов Маркса, преодолевая встречный поток падающих из окон топ- и просто менеджеров, снова взлетают до небес, как это было десять лет назад, после банкротства Lehman Brothers и начала «первой волны» системного кризиса 2008—09 годов.

«Маркс — экономист. А дядя Изя — старший экономист…»

Этот старый советский анекдот невольно вспоминается, когда более 1100 американских экономистов, включая 15 лауреатов Нобелевской премии, подписывают открытое письмо Дональду Трампу, в котором предупреждают, что начатая 45-м президентом США политика торгового протекционизма может привести к повторению Великой Депрессии 30-х годов прошлого века в еще более катастрофических масштабах.

Как будто продолжение «свободной торговли» к тому же результату — только по другой дороге — не приведет?.. Маркс — не памятник. Он — именно об этом, и за 170 лет со дня выхода его с Фридрихом Энгельсом «Манифеста…» здесь ничего не изменилось, хотя, кажется, изменилось все.

Это — как таблица умножения, как геометрия Евклида, как законы Ньютона, как Периодическая таблица химических элементов Менделеева, как эволюция биоценозов, наконец. Возможна ли теория развития общества, опровергающая подход Маркса?

Похоже, это задача сродни тому, как создать неевклидову геометрию и неньютонову физику — да, обобщая и уточняя прежнюю аксиоматику как частный случай аксиоматики новой. Тогда параллельные прямые могут пересекаться в бесконечности, кванты — проявлять одновременно свойства и волны, и частицы, а пространство-время — искривляться под воздействием тяготеющих масс и так далее… Но в определенных условиях Евклидовы «начала» и законы Ньютона верны безусловно и абсолютно, без их знания и понимания невозможно двигаться дальше.

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Человеческая цивилизация буквально на наших глазах выходит из капиталистической «матрицы», открытой и описанной Карлом Марксом, но она еще не вышла из нее. И выйдет только тогда, когда из основы капитализма, частной собственности на средства производства, словно бабочка из куколки или птенец из яйца, выпорхнет нечто иное, чему еще нет названия, что пока прячется за понятием «цифровая экономика» и комплексом новейших технологий, которые делают ненужным ни эксплуатацию человеческого труда, ни сам человеческий труд, ни, впрочем, самого человека.

Полмиллиона «баксов» на человека? А зачем?

В самом деле, тот гигантский, отчужденный от нас и присвоенный неизвестно кем, мир «виртуальных денег», который расширился уже до 4 квадриллионов долларов (только вдумайтесь в эту цифру, по 500 000 «баксов» для каждого живущего сегодня на Земле человека), — уже не нуждается в нашем с вами существовании. От слова «совсем».

А значит — или он утянет почти всех нас в небытие, или мы втянем его в тот мир, в котором живем. И так в итоге получается, что противники Маркса сегодня почему-то поголовно — за первый вариант, в любых его изводах. За вариант «новых избранных» от «золотого миллиарда», на которых будут работать роботы и/или рабы-«унтерменши», прислуживать им — киборги, а управлять всем этим великолепием, через «нейросети», — «искусственный интеллект». Остальным грозит либо физическое, либо — в самом «гуманном» варианте — психологическое уничтожение, с их добровольно-принудительным переселением в какую-нибудь виртуальную «вселенную Dota».

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Тогда как сторонники и последователи Маркса — за второй вариант: не обреченный на гибель «крысиный рай», а за то, что всегда делало, делает и будет делать человека человеком. За свободу. За развитие. За справедливость. За творчество. Которые и должны составлять суть жизни. А не вечная погоня за куском хлеба и другими потребительскими благами как таковыми.

Да, это два разных «полюса» современного мира. Да, открытых противников, как и открытых сторонников, у Маркса сегодня очень мало — подавляющему большинству не только наших соотечественников, но и всех обитателей планеты до этого давно умершего бородатого человека нет никакого дела. Пока к ним еще не добрался непонятно откуда — словно из-под земли — взявшийся очередной «черный лебедь», он же — «жареный петух».