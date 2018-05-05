Астана стала единственной эффективной площадкой по Сирии — МИД Казахстана

Дакка(Бангладеш), 5 мая. Астана стала единственной площадкой, на которой были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов на 45-й сессии совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию кризиса в Сирии, проходящие под эгидой ООН, заявил глава внешнеполитического ведомства Казахстана. Как говорится в сообщении МИД республики, в своем выступлении перед участниками ОИС в Дакке Абдрахманов уделил особое внимание роли Астаны.

По мнению министра, столица Казахстана «показала себя единственной площадкой, где достигнуты практические результаты в четырех зонах деэскалации по существенному снижению насилия, прекращению огня, возврату к мирной жизни».

В Астане состоялись восемь раундов межсирийских переговоров, в которых неоднократно принимал участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он отмечал результативность диалога и позитивный импульс для «Женевы». Как сообщил ранее спецпредставитель президента РФ по арабской республике Александр Лаврентьев, девятая встреча состоится ориентировочно 14-15 мая.