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Астана стала единственной эффективной площадкой по Сирии — МИД Казахстана
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    Астана стала единственной эффективной площадкой по Сирии — МИД Казахстана

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    Астана стала единственной эффективной площадкой по Сирии — МИД Казахстана

    Дакка(Бангладеш), 5 мая. Астана стала единственной площадкой, на которой были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов на 45-й сессии совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС). 

    Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию кризиса в Сирии, проходящие под эгидой ООН, заявил глава внешнеполитического ведомства Казахстана. Как говорится в сообщении МИД республики, в своем выступлении перед участниками ОИС в Дакке Абдрахманов уделил особое внимание роли Астаны.

    По мнению министра, столица Казахстана «показала себя единственной площадкой, где достигнуты практические результаты в четырех зонах деэскалации по существенному снижению насилия, прекращению огня, возврату к мирной жизни».

    В Астане состоялись восемь раундов межсирийских переговоров, в которых неоднократно принимал участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он отмечал результативность диалога и позитивный импульс для «Женевы». Как сообщил ранее спецпредставитель президента РФ по арабской республике Александр Лаврентьев, девятая встреча состоится ориентировочно 14-15 мая. 

    Астана стала единственной эффективной площадкой по Сирии — МИД Казахстана

    Автор: Юлия Шелковенко
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