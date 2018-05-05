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Украинский журналист разочаровал зрителей телеканала Порошенко
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    Украинский журналист разочаровал зрителей телеканала Порошенко

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    Украинский журналист разочаровал зрителей телеканала Порошенко

    Киев, 5 мая. Украинский журналист, корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк разочаровал зрителей принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко «5 канала», развеяв в его эфире миф о том, что санкции Запада якобы могут привести к «дворцовому перевороту» в России.

    Ранее о таком развитии событий фантазировали в Киеве, предполагая, что на переворот могут решиться крупные российские бизнесмены из-за финансовых потерь. Однако Цимбалюк посоветовал соотечественникам не надеяться на подобный исход.

    «Сейчас, мне кажется, ситуация на это не похожа. Если кто-то потеряет миллиарды или десятки миллиардов, поверьте, компенсируется. Рассчитывать, что это повлияет на российскую политику – просто не стоит. Можно об этом размышлять, думать, что что-то случится, но, мне кажется, что нет», — сказал Цимбалюк.

    Напомним, Вашингтон ввел новые антироссийские санкции в начале апреля. В «черные списки» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и крупных компаний. По примеру Штатов аналогичные санкционные меры в отношении России решил ввести президент Украины Петр Порошенко.

    Автор: Василий Котов
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