Украинский журналист разочаровал зрителей телеканала Порошенко

Киев, 5 мая. Украинский журналист, корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк разочаровал зрителей принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко «5 канала», развеяв в его эфире миф о том, что санкции Запада якобы могут привести к «дворцовому перевороту» в России.

Ранее о таком развитии событий фантазировали в Киеве, предполагая, что на переворот могут решиться крупные российские бизнесмены из-за финансовых потерь. Однако Цимбалюк посоветовал соотечественникам не надеяться на подобный исход.

«Сейчас, мне кажется, ситуация на это не похожа. Если кто-то потеряет миллиарды или десятки миллиардов, поверьте, компенсируется. Рассчитывать, что это повлияет на российскую политику – просто не стоит. Можно об этом размышлять, думать, что что-то случится, но, мне кажется, что нет», — сказал Цимбалюк.

Напомним, Вашингтон ввел новые антироссийские санкции в начале апреля. В «черные списки» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и крупных компаний. По примеру Штатов аналогичные санкционные меры в отношении России решил ввести президент Украины Петр Порошенко.