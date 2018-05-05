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Двое детей погибли при пожаре в Оренбургской области
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    Двое детей погибли при пожаре в Оренбургской области

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    Двое детей погибли при пожаре в Оренбургской области

    Москва, 5 мая. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Оренбургской области.

    По данным ведомства, пожар произошел в ночь на 5 мая в поселке Новотроицкое Октябрьского района в частном доме, в котором проживали мужчина 1950 года рождения, его 32-летняя дочь и шестеро ее детей в возрасте от двух до 13 лет. В момент пожара женщины и одного из мальчиков не было дома.

    Ночью мужчина почувствовал запах гари и попросил старшего внука проверить кухню. Тринадцатилетний подросток открыл дверь на кухню, где уже вовсю бушевал огонь. Парень начал выводить своих родственников из горящего дома. Позднее к нему на помощь подоспела соседка, вместе они успели вынести из дома мужчину и двух девочек – четырех и двух лет. Двоих детей не удалось спасти в результате стремительного распространения огня по деревянным перекрытиям дома. Парень, соседка и 68-летний мужчина были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом.

    Автор: Алексей Громов
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