Театр одного актера: провокаторскую роль Навального осуждают даже оппозиционеры

Акции сторонников Алексея Навального проходят в ряде российских городов. Причем в некоторых из них, в частности — Омске, Уфе, Красноярске, Петербурге и Москве, площадки для мероприятия не были согласованы с властями. Зачем Алексею Навальному нужна «буза» на Тверской, хотя у него была возможность спокойно выйти на согласованную акцию на проспекте Сахарова, Федеральному агентству новостей объяснил один из лидеров партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.



Ставшие уже традиционными протестные «гуляния» Алексея Навального 5 мая по Пушкинской площади и Тверской улице в Москве оказались предсказуемо малочисленными. В других городах картина для Навального сложилась еще печальнее — наблюдатели отмечают, что на его акции с каждым разом выходит все меньше людей. Полиция на конфликты не шла, что не мешало сторонникам Навального всячески провоцировать стражей порядка для дополнительного пиара своего лидера — в результате в разных городах оказались задержаны несколько человек. Зачем Навальному нужна была эта нелепая «буза», хотя у него была возможность спокойно выйти на согласованную акцию на проспекте Сахарова (где он отлично себя чувствовал за несколько дней до этого, выступая на митинге в защиту заблокированного Telegram), объяснил человек, знающий толк в протестных действиях — зампред ЦК «Коммунистов России», руководитель Санкт-Петербургского отделения партии, муниципальный депутат Сергей Малинкович.

«То, что устроил Навальный, это в чистом виде провокация, направленная в том числе и против нас — левых, — отметил Малинкович в комментарии Федеральному агентству новостей. — Пятого мая во всем мире отмечается 200-летие Карла Маркса, и мы тоже, конечно, отмечаем эту дату. Мне кажется, что все действия Навального нацелены на то, чтобы, в частности, помешать нам отметить юбилей Маркса. Мы ведь тоже выступаем с критикой, но не с проамериканских позиций, как это делает Навальный, а со своих позиций — социалистических, ведь принципы Маркса были наиболее полно выражены в советском проекте».

Наглость, с которой Навальный нарушает законы, вызывает у лидера питерских левых возмущение. Ведь, по словам Малинковича, Навальному предлагали для митинга отличную площадку — проспект Сахарова, но он сознательно пошел на конфликт с властями и полицией, спровоцировав группу неразумных людей на несогласованную акцию.

«На подобные нарушения закона полиция просто обязана реагировать, — уверен Малинкович. — Когда вообще не дают согласования на акции, я еще могу поддержать людей, которые все равно выходят, потому что у них нет другого варианта. Но наша власть, к сожалению, очень деликатно обходится с Навальным, которому постоянно предлагаются такие площадки для митинга, которые, нам, например, в Москве не дают. А ему предлагали такую хорошую площадку, как проспект Сахарова».

Навальный отказался устроить согласованный митинг на проспекте Сахарова, потому что боялся, что просто не соберет хоть сколько-нибудь значимое количество участников, отметил собеседник ФАН.

«Как известно, если политик ставит себе цель собрать мероприятие, место для него непринципиально, — отметил лидер питерских коммунистов. — Если повестка актуальна, то люди придут куда угодно, в любое место. По-видимому, Навальный понял, что он не соберет людей сам. Помните, как он явился на митинг по поводу Telegram, куда его не звали, и пытался использовать чужую акцию, в которой участвовали различные силы? Там действительно было много народу. Так вот, на мой взгляд, Навальный просто понял, что сам он не соберет столько людей, а ему важно было засветиться во всех СМИ, в первую очередь в западных, поэтому он и пошел на очередную провокацию и провоцирование задержаний».

По словам Малинковича, сознательным СМИ стоит в принципе минимизировать освещение провокационных затей Навального.

«Отмечу, любые оппозиционные силы, сколь бы радикальные лозунги они ни озвучивали, сегодня имеют все возможности согласовать акцию и конструктивно выразить свое недовольство. Но Навальному конструктива не надо — он сознательно идет на скандал, провоцирует задержания, у него уже и адвокаты подготовлены, чтобы сразу ехать в отделения, и западные СМИ заранее пригашаются на этот театр одного актера. Думаю, даже сами участники акции Навального могли бы предъявить ему претензии — он ведь с ними не посоветовался, а наверняка большинство из них вполне устраивал разрешенный митинг на проспекте Сахарова. Но этот провокатор принес в жертву своему самолюбию даже интересы собственных сторонников», — подчеркнул Сергей Малинкович.