Вице-адмирал рассказал о росте количества происшествий в авиации ВМС США

Вашингтон, 5 мая. Количество наземных происшествий в авиации ВМС США за последние пять лет удвоилось. Об этом рассказал командующий военно-морской авиацией США вице-адмирал ДеВольф Миллер.

Как пишет газета Defense News, этот факт вывел задачу предотвращения таких инцидентов в важнейший — после физиологических эпизодов с пилотами — приоритет американской военно-морской авиации.

Речь идет об инцидентах как поломка техники и сбои в работе, увеличение которых Миллер назвал «тревожной тенденцией». Он уточнил, что эти инциденты «Класса Си» влекут ущерб от 50 тысяч долларов до 500 тысяч долларов или травматизм с временной потерей работоспособности.

Миллер рассказал, что с 2012 года доля авиационных инцидентов этого класса более чем удвоилась — с 9,86 сбоя на 10 тысяч летных часов до 20,25 в 2017 финансовом году.