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Вице-адмирал рассказал о росте количества происшествий в авиации ВМС США
Весь мир
Вице-адмирал рассказал о росте количества происшествий в авиации ВМС США
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    Вице-адмирал рассказал о росте количества происшествий в авиации ВМС США

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    Вице-адмирал рассказал о росте количества происшествий в авиации ВМС США

    Вашингтон, 5 мая. Количество наземных происшествий в авиации ВМС США за последние пять лет удвоилось. Об этом рассказал командующий военно-морской авиацией США вице-адмирал ДеВольф Миллер.

    Как пишет газета Defense News, этот факт вывел задачу предотвращения таких инцидентов в важнейший — после физиологических эпизодов с пилотами — приоритет американской военно-морской авиации.

    Речь идет об инцидентах как поломка техники и сбои в работе, увеличение которых Миллер назвал «тревожной тенденцией». Он уточнил, что эти инциденты «Класса Си» влекут ущерб от 50 тысяч долларов до 500 тысяч долларов или травматизм с временной потерей работоспособности.

    Миллер рассказал, что с 2012 года доля авиационных инцидентов этого класса более чем удвоилась — с 9,86 сбоя на 10 тысяч летных часов до 20,25 в 2017 финансовом году.

    Вице-адмирал рассказал о росте количества происшествий в авиации ВМС США

    Автор: Анна Иванова
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