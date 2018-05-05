Зрители плакали: в Мексике и Эстонии состоялась премьера «Собибора»

Москва, 5 мая. Премьера российского фильма «Собибор» о событиях Великой Отечественной войны состоялась накануне в столице Мексики, а также в Таллине в Эстонии.

На первый показ ленты в Мехико собрались около 120 человек.

«Порядка 120 человек посмотрели фильм. Студенты, слушатели курсов русского языка, российские соотечественники», — уточнил ТАСС представитель Россотрудничества в Мексике Андрей Пахомов.

По его словам, картину представили в Культурном центре Национального автономного университета. До начала показа перед зрителями выступил российский посол в Мехико Эдуард Малаян.

Как сообщил Пахомов, несмотря на то, что многие из собравшихся были знакомы с историей Великой Отечественной войны не очень хорошо, «Собибор» произвел сильное впечатление на зрителей, многие из них по окончании сеанса плакали.

В Таллине кинопоказ состоялся в кинотеатре «Космос». На премьере присутствовали посол России Александр Петров, посол Бразилии Роберто Колин и председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.

Напомним лента «Собибор» является режиссерским дебютом российского актера Константина Хабенского. Фильм посвящен восстанию в нацистском лагере в Польше, где с 1942 по 1943 год было уничтожено от 150 до 250 тысяч евреев. Восстание, которое возглавлял советский лейтенант Александр Печерский, стало первым удачным во Второй мировой войне. После него лагерь был закрыт.