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Орган для филармонии в парке «Зарядье» доставят из Франции
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    Орган для филармонии в парке «Зарядье» доставят из Франции

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    Орган для филармонии в парке «Зарядье» доставят из Франции

    Москва, 5 мая. Филармония в московском парке «Зарядье» начнет свою работу к середине лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    По его словам, в филармонии будет установлен один из крупнейших и сложнейших органов в мире. Орган для филармонии был изготовлен во Франции.

    «Работа по строительству филармонии идет хорошим темпами, мы выходим на финишную прямую. Из хороших новостей - полностью готов орган. Мы планируем 25 мая поехать во Францию и принимать орган. Это очень большой орган, один из самых крупных в мире», — сказал Хуснуллин.

    Он также добавил, что строительство филармонии будет завершено до окончания чемпионата мира по футболу. Хуснуллин подчеркнул, что в ходе строительства филармонии власти Москвы консультировались и с российским дирижером и художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.

    Автор: Алексей Громов
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