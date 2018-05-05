Орган для филармонии в парке «Зарядье» доставят из Франции

Москва, 5 мая. Филармония в московском парке «Зарядье» начнет свою работу к середине лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в филармонии будет установлен один из крупнейших и сложнейших органов в мире. Орган для филармонии был изготовлен во Франции.

«Работа по строительству филармонии идет хорошим темпами, мы выходим на финишную прямую. Из хороших новостей - полностью готов орган. Мы планируем 25 мая поехать во Францию и принимать орган. Это очень большой орган, один из самых крупных в мире», — сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что строительство филармонии будет завершено до окончания чемпионата мира по футболу. Хуснуллин подчеркнул, что в ходе строительства филармонии власти Москвы консультировались и с российским дирижером и художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.