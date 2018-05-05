Полонский призвал наказать украинских националистов за слова о Крымском мосте

Симферополь, 5 мая. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский призвал наказать украинских националистов за высказывания о планах антироссийской акции на Крымском мосту.

Лидер радикальной группировки ОУН (запрещена в РФ) Николай Коханивский анонсировал ранее акцию на мосту через Керченский пролив. Украинские националисты хотят разместить на мосту плакаты с антироссийскими лозунгами. Дмитрий Полонский отреагировал на это заявление, сообщив, что судьба радикалов предрешена, если они приедут в Крым.

«За подобные высказывания нужно привлекать к ответу, как любого преступника, к которому должно быть применено соответствующие наказание», — пояснил крымский чиновник, пишет РИА Новости.

Напомним, что строительство Крымского моста является самым масштабным инженерным проектом. Отмечается, что автомобильное движение могут открыть уже в мае.