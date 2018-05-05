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Полонский призвал наказать украинских националистов за слова о Крымском мосте
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    Полонский призвал наказать украинских националистов за слова о Крымском мосте

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    Полонский призвал наказать украинских националистов за слова о Крымском мосту

    Симферополь, 5 мая. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский призвал наказать украинских националистов за высказывания о планах антироссийской акции на Крымском мосту.

    Лидер радикальной группировки ОУН (запрещена в РФ) Николай Коханивский анонсировал ранее акцию на мосту через Керченский пролив. Украинские националисты хотят разместить на мосту плакаты с антироссийскими лозунгами. Дмитрий Полонский отреагировал на это заявление, сообщив, что судьба радикалов предрешена, если они приедут в Крым.

    «За подобные высказывания нужно привлекать к ответу, как любого преступника, к которому должно быть применено соответствующие наказание», — пояснил крымский чиновник, пишет РИА Новости.

    Напомним, что строительство Крымского моста является самым масштабным инженерным проектом. Отмечается, что автомобильное движение могут открыть уже в мае.

    Автор: Ирина Селезнева
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