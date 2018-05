Вместо холста — кожа, вместо кисти — иглы с краской: фестиваль татуировки в Москве. ФАН-ТВ

В концертном зале Stadium Live — торжество тату-культуры. Сотни поклонников пришли посмотреть на работы участников старейшего фестиваля татуировки в стране. На сцене — обладатели миниатюрных, больших и «cover-up» тату.

Рожденный 16 лет назад в Петербурге, фестиваль объединил 2,5 тысячи мастеров из Италии, Сальвадора, Колумбии и самых разных регионов России. Второй год подряд любителей нательной живописи принимает Москва.

16-й фестиваль татуировки стал самым масштабным не только по количеству участников, но и по площади: 3,5 тысяч кв. м., 800 из которых занимают выставочные павильоны, так называемые боксы. В них мастера татуировки прямо сейчас колдуют над своими живыми полотнами.

Наколки с налетом тюремной романтики ушли в прошлое. Современная татуировка открывает просторы для самых смелых фантазий: портрет, реализм, спорт, биомеханика, орнамент, evil-тату. Молодые и именитые татуировщики соревнуются в 23 номинациях.

«Я работаю в стиле полинезия и готовлю работу на Best of the day в номинации «Ориентал». Главное даже не то, что выиграешь какие-то материальные блага, а именно, что тебя оценили, признали. Вот это вот очень важно», — считает мастер тату из Нижнекамска Марина Мандарин.