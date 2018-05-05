Вместо холста — кожа, вместо кисти — иглы с краской: фестиваль татуировки в Москве. ФАН-ТВ

В концертном зале Stadium Live — торжество тату-культуры. Сотни поклонников пришли посмотреть на работы участников старейшего фестиваля татуировки в стране. На сцене — обладатели миниатюрных, больших и «cover-up» тату.

«Был портрет Джими Хендрикса сделан, но он был сделан некачественно немножко, поэтому пришлось с ним расстаться. Теперь у меня есть красивая, новая татуха. Это первая обложка группы «Пурген», такая есть панк-группа в стране. Я просто с детства слушаю панк-музыку, мне это близко по духу», — рассказывает участник фестиваля Николай.

Рожденный 16 лет назад в Петербурге, фестиваль объединил 2,5 тысячи мастеров из Италии, Сальвадора, Колумбии и самых разных регионов России. Второй год подряд любителей нательной живописи принимает Москва.

16-й фестиваль татуировки стал самым масштабным не только по количеству участников, но и по площади: 3,5 тысяч кв. м., 800 из которых занимают выставочные павильоны, так называемые боксы. В них мастера татуировки прямо сейчас колдуют над своими живыми полотнами.

«Очень приятно быть вот так холстом для мастера, на самом деле. И вот эти моменты из серии: «А как это будет выглядеть через 10 лет? — А как ты будешь с ним работать? – Как это? – Как то?» Мы один раз живем. Не знаю, очнуться там лет в 50 и понять, что я когда-то очень хотела и все никак не сделала! Не знаю. По-моему, не очень», — рассуждает участница фестиваля Марина.

Наколки с налетом тюремной романтики ушли в прошлое. Современная татуировка открывает просторы для самых смелых фантазий: портрет, реализм, спорт, биомеханика, орнамент, evil-тату. Молодые и именитые татуировщики соревнуются в 23 номинациях.

«Я работаю в стиле полинезия и готовлю работу на Best of the day в номинации «Ориентал». Главное даже не то, что выиграешь какие-то материальные блага, а именно, что тебя оценили, признали. Вот это вот очень важно», — считает мастер тату из Нижнекамска Марина Мандарин.

«Главное — контуры, прокраска, яркость, оригинальность идеи, — это очень-очень важно. Если картинка взята из интернета, то она будет иметь меньше шансов попасть в число призеров; чем, если мастер-художник нарисовал что-то свое», — поясняет критерии оценки работ организатор Московского фестиваля татуировки Ольга Назимова.

Дмитрий Речной — тираннозавр столичной татуировки. Делает наколки с 1993 года. Любит традиционный стиль. Говорит, профессионализм приходит тогда, когда мастер начинает жить своим творчеством.

«Татуирую все время. — День и ночь? — интересуется корреспондент ФАН-ТВ Анастасия Алексеева. — Да, так и есть. Тот, кто хочет деньги заработать, деньги зарабатывает. Тот, кто свое дело делает, свое дело делает», — уверяет мастер тату из Москвы Дмитрий Речной.

Кто-то только решился на первую наколку, а кто-то уже закрасил полтела. Чтобы попасть на сеанс к известному мастеру многие записываются за полгода и приезжают на фестиваль из других городов. Особый шик — сделать наколку у именитого иностранного мастера.

«Я очень хотела уехать с фестиваля хотя бы с одной новой татуировкой, и именно на этом стенде мне понравился эскиз. Это случайность, и это очень круто, что это иностранец, на самом деле», — радуется участница фестиваля Саша.

«Я приехал сюда, потому что восхищен уровнем российских мастеров. Для меня очень важно поработать с одними из лучших татуировщиков мира», — говорит мастер тату из Сальвадора Фелиппе Эльбари.

Московский фестиваль татуировки продлится до 6 мая. А 8 июня стартует в Петербурге. Жюри выберут лучших татуировщиков, которых ждут ценные призы и подарки от спонсоров. В этом году призовой фонд на два города составил 3 млн рублей.