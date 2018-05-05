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Ученые нашли связь между иммунитетом и появлением седых волос
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    Ученые нашли связь между иммунитетом и появлением седых волос

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    Ученые нашли связь между иммунитетом и появлением седых волос

    Вашингтон, 4 мая. Американские ученые в результате испытаний на мышах обнаружили связь генов, которые отвечают за цвет волос, с генами, контролирующими иммунную систему, пишет журнал PLOS Biology.

    Ген MITF связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, которые противодействуют вирусам, он снижает их количество в клетках-меланоцитах. Это приводит к появлению седых волос. По словам одного из авторов исследования американца Уильяма Павана, открытие позволяет сделать ряд неожиданных предположений.

    Речь идет о связи контролирующих пигментацию волос генов с управлением иммунной системы организма. Биологи полагают, что это в будущем поможет найти причины появления седины после продолжительной болезни или стрессового состояния.

    Автор: Ирина Селезнева
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