Ученые нашли связь между иммунитетом и появлением седых волос

Вашингтон, 4 мая. Американские ученые в результате испытаний на мышах обнаружили связь генов, которые отвечают за цвет волос, с генами, контролирующими иммунную систему, пишет журнал PLOS Biology.

Ген MITF связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, которые противодействуют вирусам, он снижает их количество в клетках-меланоцитах. Это приводит к появлению седых волос. По словам одного из авторов исследования американца Уильяма Павана, открытие позволяет сделать ряд неожиданных предположений.

Речь идет о связи контролирующих пигментацию волос генов с управлением иммунной системы организма. Биологи полагают, что это в будущем поможет найти причины появления седины после продолжительной болезни или стрессового состояния.