Сирия: САА готовится к штурму последних позиций ИГ в районе Ярмук под Дамаском

Дамаск, 5 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) готовятся к штурму последних рубежей обороны террористов в районе Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, правительственные силы готовят наступательную операцию на последние позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в районе Ярмук. Однако штурм последнего рубежа обороны ИГ1 не начнется до тех пор, пока САА полностью не освободят близлежащий район Хаджар аль-Асвад.

Накануне сирийской армии удалось прорвать оборону боевиков, отделив район Хаджар аль-Асвад от лагеря Ярмук. САА продвинулись в районе Хаджар аль-Асвад с восточного фланга, а в это время подразделения Республиканской гвардии, вошли в центр района.

1 Организация запрещена на территории РФ.