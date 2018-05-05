Меню
Новости Сирии
Сирия: САА готовится к штурму последних позиций ИГ в районе Ярмук под Дамаском
Общество
В Калининграде начался монтаж фан-зоны ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА готовится к штурму последних позиций ИГ в районе Ярмук под Дамаском

    123

    Сирия: САА готовится к штурму последних позиций ИГ в районе Ярмук под Дамаском

    Дамаск, 5 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) готовятся к штурму последних рубежей обороны террористов в районе Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, правительственные силы готовят наступательную операцию на последние позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в районе Ярмук. Однако штурм последнего рубежа обороны ИГ1 не начнется до тех пор, пока САА полностью не освободят близлежащий район Хаджар аль-Асвад.

    Накануне сирийской армии удалось прорвать оборону боевиков, отделив район Хаджар аль-Асвад от лагеря Ярмук. САА продвинулись в районе Хаджар аль-Асвад с восточного фланга, а в это время подразделения Республиканской гвардии, вошли в центр района.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.