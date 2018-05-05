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У США нет оснований проводить операцию авианосной группы ВМС в Сирии — военный эксперт
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    У США нет оснований проводить операцию авианосной группы ВМС в Сирии — военный эксперт

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    У США нет оснований проводить операцию авианосной группы ВМС в Сирии — военный эксперт

    Москва, 5 мая. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал начало операции авианосной группы ВМС Соединенных Штатов Америки во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии.

    Как пишет RT, спикер заявил, что по этому поводу возникает целый ряд вопросов. Он напомнил слова американского лидера Дональда Трампа, недавно заявившего, что США уничтожили ИГ1 в Сирии. Эксперт задался вопросом, «с каким же ИГ американцы собираются там бороться»?

    Леонков добавил, что у США нет оснований проводить в САР боевую операцию. Военный специалист подчеркнул, что Вашингтон не обладает ни резолюцией ООН, ни другими документами. Он назвал действия США в этом случае очередным нарушением международного права. Леонков считает, что, если в Сирии вновь произойдет провокация, как это было в Думе, то авианосная группа ВМС США обязательно ей воспользуется.

    «И никакой борьбы с ИГ, которое, как они говорили, уничтожили, не будет», — резюмировал он.

    У США нет оснований проводить операцию авианосной группы ВМС в Сирии — военный эксперт

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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