Информационный шум и провокация: в РФ отреагировали на заявление украинского адмирала о «блокаде» Керченского пролива

Москва, 5 мая. Российские политики отреагировали на заявление украинского адмирала запаса Игоря Кабаненко о том, что Россия якобы может устроить блокаду Керченского пролива, назвав его информационным шумом и провокацией.

Комментируя слова Кабаненко, предложившего в целях предотвращения «блокады» конвоировать украинские суда, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик напомнил, что организовать военное сопровождение кораблей Киев не сможет.

«Они (Украина – прим. ФАН) бряцают оружием, грозятся организовывать конвои, подают жалобы в международные организации. Но на чем они планируют организовывать эти конвои? На «Сагайдачном» (флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» — прим. ФАН), который сами же и развалили, попилив деньги, выделенные на его капремонт? Или на списанных натовских катерах, которые к ним так и не доехали? Это же просто смешно», — отметил Белик в беседе с RT.

Депутат предположил, что очередной информационный шум на Украине сегодня организуют для того, чтобы выиграть время и разобраться в ситуации с российским судном «Норд», экипаж которого до сих пор находится на Украине. Как отметил Белик, украинские власти понимают, что российских моряков нужно возвращать, но не могут это сделать, пока за ситуацией следят националисты.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что информационный вброс украинского адмирала является провокацией. Он также напомнил, что ВМС Украины сегодня недееспособны.