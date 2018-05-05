Такие гости не нужны: почему Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина

Президента Литвы Далю Грибаускайте и посла страны в Москве Ремигиюса Мотузаса не пригласили на инаугурацию российского президента Владимира Путина, сообщило издание Lietuvoz inios. По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, тут нечему удивляться.

«Неужели госпожа Грибаускайте ждала, что ее пригласят? Напомню, в качестве контрсанкций у нас введен запрет на въезд в Россию ряда литовских политиков и, мне кажется, Даля Поликарповна должна быть на первом месте в списке. Столько грязи, сколько она вылила на свою частично историческую родину Россию, хватит, чтобы ее новую родину Литву сделать грязной на многие-многие годы. Хорошо, что Россия — большая страна. И если бы Россия вела себя по отношению к Гибаускайте так, как Грибаускайте ведет себя по отношению к России, то у литовских СМИ была бы работа на десятилетия вперед — обсуждать эти склоки. А обсуждение отсутствия приглашения на инаугурацию Владимира Путина — не такое уж интересное занятие», — сказал Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам политолога, годы, которые Грибаускайте провела во главе Литвы, заканчиваются большим скандалом, связанным с ее участием во внутренней политике, что противоречит литовской конституции.

«На инаугурации российского президента такие гости просто не нужны. Вообще не в наших традициях массово приглашать иностранных гостей на инаугурацию президента. Потому что инаугурация в России — это внутреннее политическое событие, которое не нуждается в визите видных зарубежных политиков. Традиционно будут только те, кто связан с Россией длинной исторической линией. Это президенты соседних стран. Возможно, Белоруссии, Казахстана и других дружественных нам государств. Конечно, речи о приглашении нынешнего украинского руководства не идет вообще. Здесь очень уместна поговорка: «Боже, спаси меня от друзей, от врагов я и сам оберегусь». Не стоит брать в друзья тех, кто не хочет с тобой дружить. Это опасно. И это относится к нынешней Украине», — заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Напомним, инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в полдень. О том, как она будет проходить и где можно ее посмотреть, читайте в обзоре Федерального агентства новостей. Ожидается, что в этот раз церемония вступления избранного главы государства в должность может отличаться от предыдущих.