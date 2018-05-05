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Власти Крыма заявили о межнациональном согласии на полуострове
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    Власти Крыма заявили о межнациональном согласии на полуострове

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    Власти Крыма заявили о межнациональном согласии на полуострове

    Симферополь, 5 мая. В российском Крыму нет межнациональной напряженности, мир и стабильность обеспечены на высочайшем уровне. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

    «В Крыму отсутствует межнациональная напряженность и проблематика, которая бы влияла на межнациональные или межконфессиональные отношения", — сказал Полонский, пишет РИА Новости

    Вице-премьер добавил, что крымчане разных национальностей отмечают свои праздники сообща. Напомним, что 5 мая крымские татары празднуют день земледелия Хыдырлез. В Бахчисарае проходят праздничные гуляния. 

    Ранее представители украинских общественных организаций, которые продолжают действовать в Крыму заявили, что на полуострове созданы все условия для межнационального согласия. 

    Автор: Ирина Селезнева
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