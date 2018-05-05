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Во Франции два спецназовца получили ранения при нападении 50 мигрантов
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    Во Франции два спецназовца получили ранения при нападении 50 мигрантов

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    Во Франции два спецназовца получили ранения при нападении 50 мигрантов

    Кале, 5 мая. Во Франции два сотрудника спецподразделения полиции получили легкие ранения в результате нападения 50 мигрантов в Кале. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

    По данным телеканала, нападение произошло минувшим вечером в промышленной зоне города Кале, где ранее располагался крупнейший лагерь мигрантов. Сотрудники полиции проводили операцию по сносу двух нелегальных лагерей мигрантов в этом районе. Во время сноса на полицейских напали около 50 мигрантов, вооруженных дубинками и камнями. Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление. Сотрудники полиции утихомирили мигрантов, с помощью слезоточивого газа. В результате инцидента никто из мигрантов не был задержан.

    Стоит отметить, что в 2016 году власти Франции ликвидировали стихийный лагерь нелегальных мигрантов в Кале, известный как «Джунгли». Однако в настоящее время здесь продолжают селиться нелегальные мигранты, чтобы затем нелегально попасть в Великобританию.

    Автор: Алексей Громов
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