Трамп вновь пообещал защитить право американцев на оружие

Вашингтон, 5 мая. Президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал защитить право американцев на ношение оружия.

Об этом он заявил накануне на собрании членов Национальной стрелковой ассоциации в Далласе. Трап подчеркнул, что он и его администрация будут отстаивать вторую поправку конституции США, которая дает право на ношение оружия.

«Мы защитим вторую поправку. Дарованные второй поправкой права под осадой, но они никогда не будут под осадой, пока я президент», — сказал Трамп.

Комментируя произошедший в конце апреля инцидент в одной из школ штата Флорида, где бывший ученик застрелил 17 человек, американский президент заявил, что основной причиной подобных трагедий является запрет на ношение оружия. По словам Трампа, 98% инцидентов со стрельбой происходит в местах, где носить оружие при себе не разрешается.

«Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано «Эта школа – территория без оружия». Заходи и бери нас», — считает Трамп.

При этом он заявил, что на усовершенствование школьной безопасности будет выделено два миллиарда долларов. Большое внимание будет уделено психическому здоровью, в частности, по словам Трампа, подписанный им законопроект предполагает проверки биографии лиц, желающих купить оружие.

Напомним, случаи с массовыми обстрелами людей в США происходят регулярно. В этой связи вопрос о пересмотре второй поправки к американской конституции поднимался не раз. Случай во Флориде привел к новым акциям протеста. Участники требовали ужесточить законодательство США в сфере оборота оружия.