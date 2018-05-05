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Сирия: в Восточной Гуте завершается ремонт трассы Дамаск — Хомс
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    Сирия: в Восточной Гуте завершается ремонт трассы Дамаск — Хомс

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    Сирия: в Восточной Гуте завершается ремонт трассы Дамаск — Хомс

    Дамаск, 5 мая. В Восточной Гуте завершается капитальный ремонт дороги, которая связывает провинции Дамаск и Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    В настоящее время ремонтные бригады ведут восстановительные работы на последнем участке дороги. По данным местных властей, главный этап ремонта этой магистрали длился три недели. Ожидается, что восстановительные работы будут завершены к концу месяца.

    Стоит отметить, что шоссе между Дамаском и Хомсом было закрыто с 2011 года. До начала конфликта в Сирии это была одна из самых важных дорог в этой части страны.                                                          

     

    Автор: Алексей Громов
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