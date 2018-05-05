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Имена 19 судей Конституционного суда РФ внесли в базу «Миротворца»
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    Имена 19 судей Конституционного суда РФ внесли в базу «Миротворца»

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    Имена 19 судей Конституционного суда РФ внесли в базу «Миротворца»

    Киев, 5 мая. В базу украинского сайта «Миротворец» из-за Крыма попали 19 судей Конституционного суда РФ.  

    Согласно данным сайта, судьи вошли в «черный список» из-за «попытки легализовать аннексию Крыма» путем подписания постановления Конституционного суда России от 19 марта 2014 года. В документе говорится о вступлении Крыма и Севастополя в состав России.

    Напомним, сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями. На страницах портала публикуются данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, которых называют «изменниками родины». Весной 2016 года сайт обнародовал личные данные представителей СМИ, аккредитованных в ДНР и ЛНР. Экс-председатель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом».

    Напомним, Крым вступил в Россию по результатам референдума, на котором 96,77% избирателей республики поддержали этот шаг.

    Имена 19 судей Конституционного суда РФ внесли в базу «Миротворца»

    Автор: Анна Иванова
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