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Сторонники Навального вышли на акции в городах России
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    Сторонники Навального вышли на акции в городах России

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    Сторонники Навального вышли на акции в ряде городов России

    Москва, 5 мая. В регионах России проходят протестные акции сторонников блогера Алексея Навального. Митинги запланированы сегодня в 90 городах. Большинство из них, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, не санкционированы.

    В Уфе, Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Омске и ряде других городов страны проходят акции. В некоторых городах полиция задерживала участников незаконных мероприятий. Впрочем, по данным региональных координаторов, вскоре их отпускали.

    Основная аудитория несогласованных митингов — школьники и студенты, есть и небольшое количество людей старшего поколения. Порой активисты мешают простым горожанам и туристам, а также участникам предпраздничных мероприятий, которые посвящены подготовке ко Дню Победы. Впрочем, благодаря усилиям правоохранителей, обстановка в целом спокойная.

    Ранее сообщалось, что в штабе Навального призывают россиян участвовать в несанкционированных акциях, отрицая их незаконный статус.   

    Автор: Ирина Селезнева
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