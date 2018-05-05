Сильный ураган оставил без света 200 тысяч домов в Канаде

Москва, 5 мая. В результате сильного урагана в Канаде в провинции Онтарио без света и электричества остались около 200 тысяч домов, передает телеканал CTV.

Сильный ветер обрушился на юго-восточную часть Канады накануне. Скорость порывов ветра достигала 110 километров в час. В результате непогоды погиб один из местных жителей. Как сообщает канадская полиция, на мужчину, работавшего при разборе сломанных деревьев, упало еще одно дерево.

Напарник погибшего был госпитализирован. Ураган также привел к задержке рейсов в международном аэропорту Торонто. Упавшие деревья и мусор заблокировали движение по дорогам Онтарио.

В министерстве по охране окружающей среды Канады отмечалось, что ослабление ветра ожидается к утру субботы.