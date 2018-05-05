Меню
Весь мир
Сильный ураган оставил без света 200 тысяч домов в Канаде
Весь мир
Вице-адмирал рассказал о росте количества происшествий в авиации ВМС США
Следующая новость
Загрузка...

    Сильный ураган оставил без света 200 тысяч домов в Канаде

    78

    Сильный ураган оставил без света 200 тысяч домов в Канаде

    Москва, 5 мая. В результате сильного урагана в Канаде в провинции Онтарио без света и электричества остались около 200 тысяч домов, передает телеканал CTV.

    Сильный ветер обрушился на юго-восточную часть Канады накануне. Скорость порывов ветра достигала 110 километров в час. В результате непогоды погиб один из местных жителей. Как сообщает канадская полиция, на мужчину, работавшего при разборе сломанных деревьев, упало еще одно дерево.

    Напарник погибшего был госпитализирован. Ураган также привел к задержке рейсов в международном аэропорту Торонто. Упавшие деревья и мусор заблокировали движение по дорогам Онтарио.

    В министерстве по охране окружающей среды Канады отмечалось, что ослабление ветра ожидается к утру субботы.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.