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Пожар в подмосковной электричке привел к задержке движения на ярославском направлении
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    Пожар в подмосковной электричке привел к задержке движения на ярославском направлении

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    Пожар в подмосковной электричке привел к задержке движения на ярославском направлении

    Москва, 5 мая. В подмосковных Мытищах загорелся электропоезд Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

    По данным ведомства, инцидент произошел в 9.09 на станции «Мытищи». Во время стоянки поезда произошло возгорание деревянного настил на крыше электрички, которая следовала по маршруту Софрино - Москва. Сотрудники станции вызвали пожарных, которым к 9.36 удалось устранить задымление. По предварительным данным, задымление могло произойти из-за неисправности контактного провода.

    В момент ЧП все пассажиры пригородного поезда были эвакуированы из вагонов, они продолжили поездку на попутных электропоездах. В результате инцидента несколько поездов следуют с увеличенным интервалом.

    Автор: Алексей Громов
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