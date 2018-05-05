Пожар в подмосковной электричке привел к задержке движения на ярославском направлении

Москва, 5 мая. В подмосковных Мытищах загорелся электропоезд Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 9.09 на станции «Мытищи». Во время стоянки поезда произошло возгорание деревянного настил на крыше электрички, которая следовала по маршруту Софрино - Москва. Сотрудники станции вызвали пожарных, которым к 9.36 удалось устранить задымление. По предварительным данным, задымление могло произойти из-за неисправности контактного провода.

В момент ЧП все пассажиры пригородного поезда были эвакуированы из вагонов, они продолжили поездку на попутных электропоездах. В результате инцидента несколько поездов следуют с увеличенным интервалом.