Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
5 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР
Экономика
Глава Air France потерял работу из-за забастовок
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    5 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    Украинские силовики за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Акция «Бессмертный полк» собрала в Японии около 300 человек. На Украине создадут спецкомиссию по проверке российского кино.
    13:47 5 Мая 2018
    167

    Украинские силовики за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    5 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    Украинские силовики за сутки 25 раз нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Украинские военные вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия и БМП. В результате обстрела в Горловке был поврежден жилой дом. Общее количество насчитанных боеприпасов — 629 единиц. Напомним, 30 марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированное главой ДНР Александром Захарченко.

    В Израиле хотят помешать поставкам российских ЗРК С-300 Дамаску

    5 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    В Израиле хотят помешать поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску. Об этом заявил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. Он предположил, что в настоящее время российские власти получают из Тель-Авива сигналы «о нежелательности поставок». Напомним, отправку новых российских систем ПВО Сирии Москва и Дамаск обсуждали после того, как США и их союзники нанесли удары по военным и гражданским объектам в арабской республике.

    Акция «Бессмертный полк» собрала в Японии около 300 человек

    5 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    Акция «Бессмертный полк» собрала на территории посольства России в Токио около 300 человек, сообщил сегодня представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов. Он отметил, что мероприятие прошло во второй раз, но такого масштаба достигло впервые. Он уточнил, в нем приняли участие не только представители российской диаспоры и сотрудники дипведомства, а также граждане Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

    На Украине создадут спецкомиссию по проверке российского кино

    5 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    В Верховную раду Украины внесен законопроект, по которому производство совместных российско-украинских фильмов будут согласовывать со специальной экспертной комиссией при Госкино Украины. Если закон примут, то фильмы будут проверять в том случае, когда гражданин России выступает в качестве режиссера, продюсера или автора сценария. По мнению инициаторов законопроекта, это позволит «информационно обезопасить» Украину.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    «Белые каски» ждет «ребрендинг»: провокаторы проживут и без денег Госдепа

    «Белые каски» ждет «ребрендинг»: провокаторы проживут и без денег Госдепа

    14:31   5 Мая 2018
    1780
    ФСБ нейтрализовала неизвестного, напавшего с оружием на полицейских в Нижнем Новгороде

    ФСБ нейтрализовала неизвестного, напавшего с оружием на полицейских в Нижнем Новгороде

    12:14   5 Мая 2018
    180
    «Не поможет даже НАТО»: эксперт рассказал, как РФ может ответить на провокации Украины на Азове

    «Не поможет даже НАТО»: эксперт рассказал, как РФ может ответить на провокации Украины на Азове

    8:03   5 Мая 2018
    8974
    Клинцевич: Нога украинских националистов не ступит на Крымский мост

    Клинцевич: Нога украинских националистов не ступит на Крымский мост

    0:14   5 Мая 2018
    2813