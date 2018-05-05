5 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВСУ за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

Украинские силовики за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР Украинские силовики за сутки 25 раз нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Украинские военные вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия и БМП. В результате обстрела в Горловке был поврежден жилой дом. Общее количество насчитанных боеприпасов — 629 единиц. Напомним, 30 марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированное главой ДНР Александром Захарченко.

В Израиле хотят помешать поставкам российских ЗРК С-300 Дамаску В Израиле хотят помешать поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску. Об этом заявил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. Он предположил, что в настоящее время российские власти получают из Тель-Авива сигналы «о нежелательности поставок». Напомним, отправку новых российских систем ПВО Сирии Москва и Дамаск обсуждали после того, как США и их союзники нанесли удары по военным и гражданским объектам в арабской республике.

Акция «Бессмертный полк» собрала в Японии около 300 человек Акция «Бессмертный полк» собрала на территории посольства России в Токио около 300 человек, сообщил сегодня представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов. Он отметил, что мероприятие прошло во второй раз, но такого масштаба достигло впервые. Он уточнил, в нем приняли участие не только представители российской диаспоры и сотрудники дипведомства, а также граждане Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.