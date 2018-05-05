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Лондон не собирается менять позицию по «делу Скрипаля» после открывшихся фактов о «Новичке»
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    Лондон не собирается менять позицию по «делу Скрипаля» после открывшихся фактов о «Новичке»

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    Лондон не собирается менять позицию по «делу Скрипаля» после открывшихся фактов о «Новичке»

    Лондон, 5 мая. Великобритания не станет менять позицию по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери после заявлений президента Чехии Милоша Земана о производстве газа «Новичок» в стране.

    Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Великобритании. Как уточнил представитель МИД, позицию Лондона разделяет международное сообщество. Он уточнил, что многие страны присоединились к британской стороне «в осуждении поведения России и противостоянии все более агрессивным действиям Кремля».

    Как пишет ТАСС, в МИД уточнили, что Чешская Республика также действовала солидарно Великобритании. Ведомство поблагодарило Прагу за это.

    Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что в 2017 году в Чехии произвели небольшое количество газа «Новичок». По его словам, газ после тестов был уничтожен. В Москве отметили, что это заявление – еще одна иллюстрация несостоятельности позиции Лондона по «делу Скрипаля». Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были найдены с признаками отравления 4 марта. Лондон обвинил Москву в инциденте.

    Лондон не собирается менять позицию по «делу Скрипаля» после открывшихся фактов о «Новичке»

    Автор: Анна Иванова
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