Лондон не собирается менять позицию по «делу Скрипаля» после открывшихся фактов о «Новичке»

Лондон, 5 мая. Великобритания не станет менять позицию по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери после заявлений президента Чехии Милоша Земана о производстве газа «Новичок» в стране.

Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Великобритании. Как уточнил представитель МИД, позицию Лондона разделяет международное сообщество. Он уточнил, что многие страны присоединились к британской стороне «в осуждении поведения России и противостоянии все более агрессивным действиям Кремля».

Как пишет ТАСС, в МИД уточнили, что Чешская Республика также действовала солидарно Великобритании. Ведомство поблагодарило Прагу за это.

Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что в 2017 году в Чехии произвели небольшое количество газа «Новичок». По его словам, газ после тестов был уничтожен. В Москве отметили, что это заявление – еще одна иллюстрация несостоятельности позиции Лондона по «делу Скрипаля». Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были найдены с признаками отравления 4 марта. Лондон обвинил Москву в инциденте.