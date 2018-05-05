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«Уже заготовили световые мечи джедаев»: россияне посмеялись над словами Авакова про лазерное оружие РФ
Общество
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    «Уже заготовили световые мечи джедаев»: россияне посмеялись над словами Авакова про лазерное оружие РФ

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    «Уже заготовили световые мечи джедаев»: россияне посмеялись над словами Авакова про лазерное оружие РФ

    Москва, 5 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил РФ в применению лазерного оружия, от которого слепнут украинские снайперы в Донбассе. Россияне отреагировали на это с юмором, сообщив, что уже держат наготове световые мечи джедаев.

    Командование ВСУ продолжает скрывать небоевые потери в Донбассе. Из-за низкого боевого духа украинские солдаты питают пристрастие к алкоголю, что провоцирует конфликты с применением оружия. Неоднократно из-за распития паленой водки киевские силовики слепли.

    «Наверное, новую партию бракованного метилового спирта завезли», — предположил Михаил Васильев.

    «Меняют зимний антифриз на летний, вот и бьет по глазам», — пошутил пользователь Секретный. 

    «Бравые вояки напились и ослепли, а списать на кого-то небоевые потери надо», — заключила Элеонора Д. 

    «От горилки слепнут, не от лазера», — считает Александр. 

    «Уже заготовили световые мечи джедаев»: россияне посмеялись над словами Авакова про лазерное оружие РФ

    Несмотря на многословную антироссийскую риторику, Арсен Аваков все равно не смог превзойти власти Британии, которые совершенно бездоказательно приписали РФ причастность в инциденте в Солсбери.

    «Аваков, конечно, хорош со своими «лазерами», но все равно не переплюнул Мэй и Бориса Джонсона», — посмеялась Ирина К.

    «Уже заготовили световые мечи джедаев», — пошутил Никита Лаптев 

    Автор: Ирина Селезнева
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