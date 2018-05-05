Москва, 5 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил РФ в применению лазерного оружия, от которого слепнут украинские снайперы в Донбассе. Россияне отреагировали на это с юмором, сообщив, что уже держат наготове световые мечи джедаев.

Командование ВСУ продолжает скрывать небоевые потери в Донбассе. Из-за низкого боевого духа украинские солдаты питают пристрастие к алкоголю, что провоцирует конфликты с применением оружия. Неоднократно из-за распития паленой водки киевские силовики слепли.

«Наверное, новую партию бракованного метилового спирта завезли», — предположил Михаил Васильев.

«Меняют зимний антифриз на летний, вот и бьет по глазам», — пошутил пользователь Секретный.

«Бравые вояки напились и ослепли, а списать на кого-то небоевые потери надо», — заключила Элеонора Д.

«От горилки слепнут, не от лазера», — считает Александр.

Несмотря на многословную антироссийскую риторику, Арсен Аваков все равно не смог превзойти власти Британии, которые совершенно бездоказательно приписали РФ причастность в инциденте в Солсбери.

«Аваков, конечно, хорош со своими «лазерами», но все равно не переплюнул Мэй и Бориса Джонсона», — посмеялась Ирина К.