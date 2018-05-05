Власти ЛНР перекрыли канал ВСУ по поставке наркотиков в Донбасс

Луганск, 5 мая. Власти Луганской народной республики перекрыли канал украинских силовиков по поставке наркотиков с территории Украины в Донбасс. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства государственной безопасности ЛНР.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о налаженном канале поставок наркотиков из Киева в ЛНР, организованном спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.

В результате проведения оперативных мероприятий, сотрудниками ведомства было «установлено, что психотропное вещество завозилось под видом посылок гражданами, проживающими на территории ЛНР, которые им вручали сотрудники СБУ на автовокзалах. По прибытии товар забирал дилер».

«В результате спланированной спецоперации на пункте перехода «Станица-Луганская» сотрудниками Службы пограничной охраны МГБ ЛНР был задержан житель Луганска с крупной партией амфетамина, переданного ему украинскими спецслужбами в городе Киев», — уточнили в ведомстве.

Согласно законодательству ЛНР, жителю республики грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества.