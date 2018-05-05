Блокады не будет: в Совфеде ответили украинскому адмиралу, призвавшему конвоировать суда через Керченский пролив

Экс-замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко заявил, что Киеву надо готовиться «к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск». Российский сенатор от Крыма назвал эти слова очередной глупостью.

Адмирал запаса Игорь Кабаненко считает, что Украине необходимо отрабатывать мероприятия по конвоированию гражданских судов военными кораблями в Керченском проливе. В интервью порталу «Обозреватель» бывший замглавы Минобороны Украины заявил, что такая мера необходима, чтобы предотвратить якобы возможную блокаду пролива со стороны России. А любые осмотры и задержания украинских судов Россией в Керченском проливе, по словам Кабаненко, будут рассматриваться Киевом как «акт агрессии», и военные корабли конвоя смогут отвечать на них соответствующим образом.

В комитете Совета Федерации РФ по международным делам на это заявление украинского адмирала отреагировали следующим образом.

«Все эти украинские адмиралы никогда толком по морю не ходили и в Военно-морских силах не служили. У них была всего одна единственная подводная лодка, которая все годы независимости Украины проржавела на причале в Севастополе. И с учетом такого уровня подготовки украинские адмиралы делают такие глупые заявления. Они говорят о конвоировании судов военными кораблями. Это очень серьезно. Но кто позволит такому конвою войти в Азовское море? Это, конечно, не значит, что ВМС Украины будут блокироваться, но жизнь покажет, какое решение примет российское правительство, если призыв Кабаненко будет выполнен», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Парламентарий напомнил, что Россия всегда уважительно относилась к украинским судам и действует в отношении них исключительно в рамках международного морского права.

«Все годы независимости Украины между украинскими и российскими морскими силами были рабочие отношения. Никаких конфликтов не было до последнего времени, и начала их создавать украинская сторона, задерживая наших моряков и делая подобные заявления. Но никакой блокады прохода украинских судов через Керченский пролив в Мариуполь и Бердянск быть не может и не будет», — заметил Сергей Цеков.

При этом член комитета верхней палаты российского парламента по международным делам напомнил, что досмотр украинских судов усилился.

«Этот досмотр усилился по объективным причинам и проходит по всем нормам международного права. Федеральная служба безопасности России неоднократно объясняла, для чего это сделано. Чтобы не было нелегальной миграции, контрабанды, провоза оружия и других незаконных моментов. Самое главное, что никаких возмущений со стороны украинских моряков владельцев судов не последовало. Возмущаются только МИД Украины, правительство Украины и украинские адмиралы, которые сами на судах не ходили», — сказал Сергей Цеков.

Собеседник ФАН подчеркнул, что через Керченский пролив ходят не только украинские суда, но и греческие, турецкие, французские и прочие. Поэтому никакой блокады быть не может.