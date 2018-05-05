Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в австралийском Мельбурне

Сидней, 5 мая. Свыше 200 человек приняли участие в субботу, 5 мая, в акции «Бессмертный полк» в австралийском городе Мельбурн. Участники акции собрались в центре города и колонной прошли по набережной реки Ярры, затем они провели пикник в Бэтмэн-парке.

Отмечается, что акция проводится в Австралии уж несколько лет, но в Мельбурне она проводилась впервые. Как пишет ТАСС, организаторы рассказали, что готовились к ней тщательно и долго. Будущим участникам акции было предложено прислать фотографии родных, сделать дизайн и воспользоваться услугами партнеров.

Участники акции рассказали, что горожане хорошо отнеслись к подобной акции. Шествие было согласовано с администрацией города и полицией. Напомним, в ближайшие дни акция пройдет и в других городах Австралии, в том числе в Сиднее и Брисбене.