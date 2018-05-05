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Общество
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в австралийском Мельбурне
Общество
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в австралийском Мельбурне
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    Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в австралийском Мельбурне

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    Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в австралийском Мельбурне

    Сидней, 5 мая. Свыше 200 человек приняли участие в субботу, 5 мая, в акции «Бессмертный полк» в австралийском городе Мельбурн. Участники акции собрались в центре города и колонной прошли по набережной реки Ярры, затем они провели пикник в Бэтмэн-парке.

    Отмечается, что акция проводится в Австралии уж несколько лет, но в Мельбурне она проводилась впервые. Как пишет ТАСС, организаторы рассказали, что готовились к ней тщательно и долго. Будущим участникам акции было предложено прислать фотографии родных, сделать дизайн и воспользоваться услугами партнеров.

    Участники акции рассказали, что горожане хорошо отнеслись к подобной акции. Шествие было согласовано с администрацией города и полицией. Напомним, в ближайшие дни акция пройдет и в других городах Австралии, в том числе в Сиднее и Брисбене.

    Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в австралийском Мельбурне

    Автор: Анна Иванова
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