Киев, 5 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Запад, в частности Великобританию, в цинизме и лицемерии, напомнив, что Киев уже четыре года не платит пенсии жителям Донбасса, но Лондон молчит и не находит возможности даже возмутиться по этому поводу.

Азаров напомнил, что, игнорируя сложную ситуацию в Донбассе, британские власти грозят санкциями в связи с так называемым «делом Скрипалей».

«А тут миллион пожилых людей оставили без средств к существованию, и у той же Великобритании нет возможностей хотя бы возмутиться. Удивительный цинизм и лицемерие!» — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Бывший премьер-министр Украины отметил, что ранее по поводу отказа украинских властей платить пенсии жителям Донбасса высказывались президент США, канцлер Германии, премьеры, министры, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия. Однако к изменениям ситуации это так и не привело.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон голословно обвинил Москву в якобы причастности к инциденту, а затем выслал из страны 23 российских дипломата. Россия считает провокацией обвинения британской стороны.