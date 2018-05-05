«Одних слов уже мало»: в ДНР призвали Киев к разведению сил в районе Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 5 мая. Представитель ДНР в контактной группе по урегулированию кризиса в Донбассе Денис Пушилин заявил о необходимости скорейшего разведения сил в районе Донецкой фильтровальной станции, чтобы стабилизировать ситуацию.

В апреле сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел со стороны ВСУ, пострадали пять человек. Позднее работу станции временно приостановили до решения вопроса с участием миссии ОБСЕ. Денис Пушили напомнил о необходимости наказать виновных в нарушении режима тишины.

«Второй шаг — это разведение сил в районе Донецкой фильтровальной станции. Но даже на более благоприятном для нее участке, в районе станицы Луганской, Украина не может развести», — сказал он на встрече с журналистами.

ДНР готова к любому варианту событий, в том числе одновременному отведению вооружения, однако это необходимо делать оперативной. Пушили подчеркнул, что есть угроза остаться без воды в летний период.

«Одних слов уже мало», — добавил постпред ДНР, комментируя многочисленные гарантии безопасности со стороны Украины.

Напомним, что станция дает воду около 400 тыс. жителям Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов по обе стороны от линии фронта.