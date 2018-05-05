Курды стреляют по митингующим в Ракке: жители Сирии не остались в долгу — уничтожен ряд главарей SDF

Ситуация на северо-востоке Сирии — в провинциях Ракка и Хасака — продолжает обостряться. Все больше людей присоединяются к демонстрациям против присутствия в регионе курдских радикалов Сирийских демократических сил (SDF) и войск Соединенных Штатов. Курды же в свою очередь принялись еще более жестко подавлять мирные протесты, чем навлекли на себя новую волну недовольств со стороны населения. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации агентства Fars News, ссылающегося на ряд местный источников, десятки мирных жителей, проживающих в центральной части Ракки, подверглись нападениям со стороны курдских отрядов после проведения акций протеста против военного присутствия США и SDF в провинции. В частности, нападению радикалов подверглась деревня Наим Аль-Джаллад к северо-востоку от административного центра. Там бойцы «Демократических сил» открыли беспорядочную стрельбу прямо в районе жилой застройки, вызвав панику среди населения. Несколько человек были незаконно задержаны. Кроме того, отмечается, что в ходе последних мирных демонстраций в регионе курдами были арестованы еще, по меньшей мере, семь гражданских лиц.

Некоторые жители между тем осознали, что одними мирными демонстрациями спасти Сирию от курдской угрозы едва ли удастся. После очередной активизации агрессии отрядов SDF по отношению к местному населению, в Ракке и Хасаке неизвестными лицами были уничтожены несколько высокопоставленных главарей «Демократических сил». Так, например, возле поселка Аль-Джарния к северо-западу от Ракки был ликвидирован полевой командир SDF, командовавший местными курдскими вооруженными группировками. Источники уверены, что данная мера стала ответом населения на агрессию курдов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил в интервью корреспонденту ФАН, что именно сами курды своей односторонней политикой и агрессией по отношению к местным жителям стали причиной такой серьезной эскалации обстановки на северо-востоке САР. Он также добавил, что курдских лидеров совершенно не заботят интересы арабской части населения, которая составляет подавляющее большинство в регионе.

«Эти стычки далеко не первые, и ранее уже были серьезные столкновения между курдскими формированиями и местными жителями. Дело в том, что проамериканские отряды SDF контролируют значительные территории Сирии, где, однако, нет компактного проживания курдов. Это большая проблема. Изначально было понятно, что если контроль над этими территориями будет осуществляться только курдскими группировками, если они будут единолично осуществлять создание местной власти, то ими будут учитываться лишь интересы малочисленной курдской общины, проживающей в этой части Сирии, что, несомненно, вызовет недовольства и протесты со стороны большей части местных жителей. Так же, напомню, было и в провинции Дейр-эз-Зор, где часть территорий тоже оккупирована силами SDF», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его мнению, ситуацию значительно усугубляет то, что Ракка спустя семь месяцев после того, как перестала быть самопровозглашенной столицей «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), по-прежнему лежит в руинах. Новые «хозяева», которые в действительности мало чем отличаются от прошлых оккупантов, конечно, не делают ничего на пользу граждан, занимаясь лишь развитием собственной военной инфраструктуры.

«Ракка в период штурма подверглась массированным бомбардировкам и в результате была почти полностью разрушена американской авиацией, которая действовала в координации с курдскими вооруженными формированиями. Сейчас город по-прежнему не пригоден для жизни. С этим, в частности, связаны многочисленные манифестации и демонстрации, которые все чаще устраивают местные жители. Такой исход прогнозировался сразу, когда операция США и SDF еще только началась», — заметил востоковед.

При этом каких-то способов решения конфликта в ближайшее время не просматривается. Очевидно, что курды, которые последнее время все чаще прибегают к террористическим методам борьбы, не станут идти на компромиссы и продолжат разгонять мирные митинги силой, считает эксперт:

«Я думаю, что курдские группировки будут всеми силами пытаться подавить восстания местных жителей, причем при помощи американской коалиции. Это может привести к серьезному расширению конфликта. Разумеется, население не хочет навязывания каких-то новых властных мер, противоречащих их интересам, как не хочет и агрессивных действий со стороны местных курдских бандгрупп. Соответственно, в Ракке сейчас возникают целые протестные движения. Поэтому противостояние имеет все шансы разрастись, и надо очень внимательно следить за ситуацией на этом направлении».

1 Организация запрещена на территории РФ.