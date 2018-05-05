Меню
Происшествия
ФСБ нейтрализовала неизвестного, напавшего с оружием на полицейских в Нижнем Новгороде
Новороссия
Власти ЛНР перекрыли канал ВСУ по поставке наркотиков в Донбасс
Следующая новость
Загрузка...

    ФСБ нейтрализовала неизвестного, напавшего с оружием на полицейских в Нижнем Новгороде

    43

    ФСБ нейтрализовала неизвестного, напавшего с оружием на полицейских в Нижнем Новгороде

    Москва, 5 мая. Сотрудники ФСБ России и полиции в субботу нейтрализовали неизвестного, открывшего огонь в Нижнем Новгороде. В ходе операции пострадали три силовика.

    Мужчина с оружием напал на представителей правоохранительных органов после того, как его попросили предъявить документы, а затем забаррикадировался в одной из квартир на улице Академика Павлова, сообщает пресс-служба ФСБ.

    После этого на место прибыли сотрудники спецназа ФСБ и блокировали квартиру преступника. Однако на предложение сложить оружие мужчина открыл огонь. Силовикам удалось нейтрализовать преступника, однако трое полицейских получили ранения.

    В настоящее время личность неизвестного устанавливается. Специалисты проводят оперативно-разыскные следственные действия.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.