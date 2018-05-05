ФСБ нейтрализовала неизвестного, напавшего с оружием на полицейских в Нижнем Новгороде

Москва, 5 мая. Сотрудники ФСБ России и полиции в субботу нейтрализовали неизвестного, открывшего огонь в Нижнем Новгороде. В ходе операции пострадали три силовика.

Мужчина с оружием напал на представителей правоохранительных органов после того, как его попросили предъявить документы, а затем забаррикадировался в одной из квартир на улице Академика Павлова, сообщает пресс-служба ФСБ.

После этого на место прибыли сотрудники спецназа ФСБ и блокировали квартиру преступника. Однако на предложение сложить оружие мужчина открыл огонь. Силовикам удалось нейтрализовать преступника, однако трое полицейских получили ранения.

В настоящее время личность неизвестного устанавливается. Специалисты проводят оперативно-разыскные следственные действия.