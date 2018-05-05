Президента Литвы Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина

Вильнюс, 5 мая. Глава Литвы Даля Грибаускайте не была приглашена на торжественную церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Как пишет издание linios, ссылаясь на пресс-службу администрации президента Литвы, кроме Грибаускайте на церемонию также не пригласили и посла Литвы в Москве Ремигиюса Мотузаса. В МИД Литвы отметили, что «об участии (посла — прим. ред.) в инаугурации будет решено после получения приглашений».

Напомним, инаугурация президента России пройдет 7 мая. Ранее стали известны отличия инаугурации президента РФ 2018 года от прошлых церемоний. В этот раз она обойдется без традиционного проезда президентского кортежа по улицам российской столицы.