В штабе Навального солгали о законности митингов в Москве и Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков призвал сторонников блогера принять участие в митингах в Москве и Петербурге, запланированных на 5 мая и не санкционированных местными властями.

Навальный был своевременно уведомлен о том, что акция на Тверской не согласована: власти столицы предложили блогеру встретиться с единомышленниками на проспекте Академика Сахарова, но эта локация его по традиции не удовлетворила.

«Это законные митинги, проводящиеся в точном соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации. И то, что местные власти под убогими и вымышленными предлогами говорят, что права собираться у вас нет, не имеют никакой законной силы, абсолютно не играет роли с точки зрения Европейского суда и не должно препятствовать гражданам в реализации их прав», — сказал Волков в эфире Навальный Live.

Власти Москвы призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции на Тверской улице столицы.