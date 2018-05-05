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Общество
В штабе Навального солгали о законности митингов в Москве и Петербурге
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    В штабе Навального солгали о законности митингов в Москве и Петербурге

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    В штабе Навального солгали о законности митингов в Москве и Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 мая. Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков призвал сторонников блогера принять участие в митингах в Москве и Петербурге, запланированных на 5 мая и не санкционированных местными властями.

    Навальный был своевременно уведомлен о том, что акция на Тверской не согласована: власти столицы предложили блогеру встретиться с единомышленниками на проспекте Академика Сахарова, но эта локация его по традиции не удовлетворила.

    «Это законные митинги, проводящиеся в точном соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации. И то, что местные власти под убогими и вымышленными предлогами говорят, что права собираться у вас нет, не имеют никакой законной силы, абсолютно не играет роли с точки зрения Европейского суда и не должно препятствовать гражданам в реализации их прав», — сказал Волков в эфире Навальный Live.

    Власти Москвы призвали москвичей не участвовать в несанкционированной акции на Тверской улице столицы.

    «Мы видим эти призывы, оцениваем как провокацию. Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер», — сказал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

    Автор: Алексей Громов
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