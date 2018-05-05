Минфин России уточнил правила льготной ипотеки для многодетных семей

Москва, 5 мая. Минфин России уточнил условия льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребенка. Проект постановления российского Кабмина опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, семья может получить ипотеку со льготными условиями, даже если ребенок родится в последний день действия программы. Изменения также предполагают возможность снижения ставки ниже 6%. При этом субсидии будут выданы, исходя из уровня ставки 6% годовых.

Напомним, президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске программы ипотечного кредитования семей, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.