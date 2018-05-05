Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в аномальную жару

Москва, 5 мая. Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями о том, как избежать перегрева в жаркую погоду. Документ опубликован на сайте надзорного ведомства.

Роспобтребназор рассказал, как обезопасить себя от перегрева в аномальную жару. Речь идет об ограничении времени пребывания на улице, выборе легкой свободной одежды из натуральный тканей. Желательно надевать одежду светлых тонов и не забывать головной убор.

Если вы находитесь в помещении, регулярно проветривайте его, отмечает ведомство. В памятке также рекомендуется снизить потребление жирной пищи, мяса и газированной воды. Специалисты советуют употреблять рыбу, фрукты и много жидкости, компотов из сухофруктов.