«Россия 24» сняла с эфира новый выпуск программы Михалкова «Бесогон»

Москва, 5 мая. Телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон». Об этом сообщается на официальном сайте программы.

Отмечается, что показ выпуска, запланированный на 5 и 6 мая, был отменен. Причины принятия решения администрацией телеканала пока неизвестны.

Согласно данным на сайте, выпуск «Синдром Гарри Поттера» посвящен сложностям общения в современном мире. Также на сайте сообщается, что показ программы 4 мая прошел в назначенное время.

Напомним, это не первый подобный случай. В 2015 году один из выпусков «Бесогона» был снят с эфира по «этическим причинам». Михалков был не согласен с данным решением.