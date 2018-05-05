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«Россия 24» сняла с эфира новый выпуск программы Михалкова «Бесогон»
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    «Россия 24» сняла с эфира новый выпуск программы Михалкова «Бесогон»

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    «Россия 24» сняла с эфира новый выпуск программы Михалкова «Бесогон»

    Москва, 5 мая. Телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон». Об этом сообщается на официальном сайте программы.

    Отмечается, что показ выпуска, запланированный на 5 и 6 мая, был отменен. Причины принятия решения администрацией телеканала пока неизвестны.

    Согласно данным на сайте, выпуск «Синдром Гарри Поттера» посвящен сложностям общения в современном мире. Также на сайте сообщается, что показ программы 4 мая прошел в назначенное время.

    Напомним, это не первый подобный случай. В 2015 году один из выпусков «Бесогона» был снят с эфира по «этическим причинам». Михалков был не согласен с данным решением.

    «Россия 24» сняла с эфира новый выпуск программы Михалкова «Бесогон»

    Автор: Анна Иванова
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