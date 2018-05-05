Военные РФ отслеживают операции Израиля в Сирии — экс-министр обороны Израиля



Тель-Авив, 5 мая. Израилю не нужно ставить военных РФ в известность об операциях в Сирии — россияне видят и распознают самолеты израильских ВВС, но, согласно договоренностям, не вмешиваются в происходящее. Об этом заявил бывший глава Минобороны ближневосточной страны Моше Яалон.

Экс-министр сообщил, что принцип «не мешать друг другу» лежит в основе «механизма деконфликтизации», действующий уже почти три года. Механизм необходим для обеспечения безопасности стран от случайных столкновений в Сирии.

«Это даже не координация. Русским не нужно координировать с нами свои действия, а нам — координировать с ними свои. Они и мы умеем опознавать самолеты друг друга. Мы в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24», — пояснил Моше Яалон, пишет РИА Новости.

Известно, что бывший глава оборонного ведомства Израиля принимал участие в достижении вышеописанных договоренностей.

Напомним, что Россия является единственной страной, которая, по просьбе законного правительства САР, действует в республике против террористов ИГ1 (группировка запрещена в РФ). Международная коалиция во главе с США находится в стране без мандата от Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.